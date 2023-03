Ray tracing : au tour d'Elden Ring d'en profiter sur PC, PS5 et Xbox Series

Le talentueux studio japonais promet qu'Elden Ring devrait recevoir davantage de mises à jour de cet acabit à l'avenir. Mais ce que les Sans-Éclats attendent avec la plus grande impatience (et appréhension ?), c'est bien sûr l'arrivée de l'extension L'Ombre de l'Arbre-Monde, pour l'heure dépourvue d'une fenêtre de sortie ou de quelconques détails. On a en tout cas hâte de voir ce que nous prépare FromSoftware pour nous torturer faire plaisir.