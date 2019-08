Dogtime Community, l’appli qui propose de louer un chien pour tuer l'ennui

Capture d'écran Dogtime Community © Alexandre Boero pour Clubic

Pas de réel contrôle lors de l'inscription du chien

Les vétérinaires redoutent les risques liés à la sécurité

Vous n'avez pas adopté de compagnon à quatre pattes et souhaitez passer un moment avec l'un d'entre eux ? Un site web a pensé à vous. disponible à Montréal au Canada mais aussi aux États-Unis et, est un site web décliné en application mobile, disponible sur l'et Google Play Store , permettant deou de son lieu de vacances. Le concept, tentant sur le papier, est cependant décrié par certains vétérinaires.Comment l'application fonctionne-t-elle ? Lorsque vous avez repéré le chien de vos envies et découvert son profil, il est possible de sélectionneravec, en ajoutant un message personnalisé pour le propriétaire de l'animal et l'emplacement où vous souhaitez récupérer le chien. Une fois la demande approuvée par le loueur, vous pouvez - comme sur Airbnb par exemple - discuter avec lui et obtenir son adresse exacte.Pour celles et ceux qui souhaitent ajouter leur chien au site, il ne faut pas que ce dernier soit pas agressif. Il doit aussi être. Sauf que nos confrères canadiens deont tenté l'expérience en inscrivant Yoshi, setter irlandais de 6 ans, sur la plateforme.. Gageons donc quesaura s'ajuster avec le temps.De la promenade à l'anniversaire, en passant par une fête de bureau, un shooting photo ou le simple besoin de déstresser en bonne compagnie, le chien peut accompagner son « client » dans diverses occasions, et l'activité peut rendre service à des étudiants ou des propriétaires débordés.Cependant, pour, la location d'un chien comporte, sans parler du fait que les désirs de l'emprunteur ne seront pas nécessairement ceux du chien, le client pouvant vouloir se balader dans certaines zones que le chien déteste ou dans lesquelles il ne se sent pas en sécurité. Les emprunteurs ont tout de même, étant dans l'obligation de prouver leur identité lors de l'inscription.L'adhésionà la plateforme coûteet est sans engagement.