Voici FairBnB, l'anti-Airbnb qui reverse la moitié de ses gains au voisinage

Crédit : FairBnB

Pour lutter contre la « gentrification » des centres-villes

Les tests démarreront au printemps 2019 dans plusieurs villes européennes

, c'est un peu la version « éthique » d'AirBnB. La plateforme de location temporaire, qui reprend le principe de la mise en relation entre deux particuliers (un logeur et un voyageur) a pour ambition deen offrant une alternative visant à «». Sur le papier, le tout a l'air prometteur.Les logements de vacances à court terme offrent des avantages aux propriétaires, mais aussi aux voyageurs. Cependant, la pratique a des conséquences, comme laet ce que Carlo Pesso, membre de FairBnB, appelle la «», comme le rapporte We Demain.La plateforme FairBnB est née d'un regroupement de chercheurs, activistes, développeurs informatiques, urbanistes et designers qui souhaitent redonner vie au concept de l'économie collaborative. Créée et gouvernée par les citoyens, elle compte maintenir les bénéfices dans la communauté et s'assurer, plutôt que l'exploitation et les profits.Ainsi,, ce qu'Airbnb est évidemment loin de faire. La plateforme américaine, de son côté, n'a versé que 24 millions d'euros de taxe de séjour à quelque 23 000 villes françaises en 2018 (un chiffre qui a tout de même presque doublé par rapport à 2017).Pour se développer, FairBnB peut compter sur une solide base de 350 personnes, qui voudraient exporter la plateforme partout dans le monde. Avant son, la solution va être testée dans cinq villes européennes au printemps 2019 : Bologne, où se trouve son siège, Amsterdam, Barcelone, Valence et Venise, des communes qui présentent toutes un fort potentiel touristique.