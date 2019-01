Avant son introduction en bourse, Airbnb affirme être rentable depuis deux ans

AlesiaKan / Shutterstock.com

La plate-forme Airbnb déjà évaluée à 31 milliards de dollars

, qui vient de fêter ses 10 ans d'existence, a annoncé le 15 janvier 2019 être. La société prévoit même de réaliser des performances exceptionnelles en ce début d'année, alors que son introduction en bourse se profile, en compagnie de sociétés de la Silicon Valley comme Lyft, Slack et Uber.L'entreprise de location de logements en ligne est devenue l'une des grandes puissances mondiales du numérique, en levant 4,4 milliards de dollars depuis sa création. Et plus les années passent, plus elle continue d'engranger les nuitées, ainsi que de de nouveaux hôtes et clients.La société Airbnb est valorisée à 31 milliards de dollars (27 milliards d'euros) par les investisseurs. Désormais, l'entreprise se diversifie et propose des résidences ainsi que des hôtels de luxe sur sa plateforme.