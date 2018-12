Airbnb dévoile les 20 destinations tendance pour le Nouvel An 2019

L'Europe peu représentée, la France carrément absente

1) Mexico City , Mexique (117 %)

2) Londres , Royaume-Uni (95 %)

3) Puerto Vallarta , Mexique (92 %)

4) Tulum , Mexique (75 %)

5) Miami , Floride (76 %)

6) Kissimmee , Floride (73 %)

7) Nouvelle-Orleans , Louisiane (72 %)

8) San Diego , Californie (72 %)

9) Carthagène , Colombie (71 %)

10) Chiang Mai , Thaïlande (70 %)

11) Gold Coast , Australie (67 %)

12) Orlando , Floride (64 %)

13) Bruxelles , Belgique (61 %)

14) Tel-Aviv , Israël (59 %)

15) Phuket , Thaïlande (57 %)

16) Los Angeles , Californie (56 %)

17) Séoul , Corée du Sud (55 %)

18) Bali , Indonésie (54 %)

19) Cracovie , Pologne (52 %)

20) Bangkok, Thaïlande (51 %)

Pendant qu'célèbre encore son dixième anniversaire, d'autres préparent encore leet passeront peut-être par la plateforme pour franchir l'obstacle de la Saint-Sylvestre et débuter sous les meilleurs auspices la nouvelle année. Le site communautaire payant de location et de réservation de logements de particuliers dévoile sa liste des 20 destinations tendance pour fêter le Nouvel An, en mesurant l'évolution des réservations effectuées en fin 2017 avec celles réalisées fin 2018.Les voyageurs n'ont d'yeux que pour les régions américaines, ou presque., où l'on célèbre le passage à la nouvelle année en mangeant douze grains de raisins (comme en Espagne), estHélas, aucune destination française ne fait partie des 20 destinations les plus en vogue en cette fin d'année, mais l'Europe se console avec Londres (2de), Bruxelles (13e) ou Cracovie (19e). Voici les 20 destinations les plus tendance pour le Nouvel An 2019 avec, entre parenthèses, la croissance des réservations par rapport à l'année précédente sur la plateforme :