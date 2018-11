Airbnb se mêle du conflit israélo-palestinien (et se retrouve avec une plainte sur le dos)

Airbnb conscient de s'attaquer à « une question controversée »

Une décision saluée du côté palestinien

Airbnb aurait peut-être mieux fait de ne pas se mêler du conflit israélo-palestinien. L'annonce, cette semaine, du déréférencement de quelque 200 habitations situées dans les colonies juives de Cisjordanie a valu une plainte collective à l'application basée à San-Francisco. Les avocats chargés de représenter l'un des israéliens impactés par la décision d'Airbnb évoquent notamment une «». Des dommages et intérêts sont réclamés par les plaignants.De leur côté, les porte-paroles du service de location en ligne ne jouent pas les étonnés. Cette décision avait été prise dans le cadre d'une introspection du service face à la situation géopolitique dans cette région du Moyen-Orient. Pour justifier ce déréférencement, Airbnb précisait ainsi dans son communiqué qu'une compagnie «».Approché jeudi dernier par Reuters, Chris Lehane (chef de la communication d'Airbnb) s'est exprimé sur l'affaire. «», a-t-il déclaré, ajoutant que la décision prise par Airbnb touchait effectivement à «». La société a cependant décidé de se plier au droit international, qui juge illégales les colonies israéliennes de Cisjordanie.Ma'anit Rabinovich, l'un des colons visés par la mesure d'Airbnb, campe sur ses positions. L'intéressé réclame une somme de 15 000 shekels (un peu plus de 3 500 euros) en guise de dommages et intérêts. La somme réclamée par plaignant dans le cadre de l'action collective reste toutefois à définir, note Reuters.Côté palestinien, la décision de la plateforme américaine est évidemment mieux accueillie. Wasel Abu Youssef, l'un des représentants de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), considère ainsi que «». Une décision «», a-t-il ajouté.A noter que la mesure prise par Airbnb la semaine dernière ne s'étend pas aux territoires du plateau de Golan ou de Jerusalem-Est, qu'Israël a pourtant annexés sans obtenir de reconnaissance diplomatique internationale.