Logitech lance Capture, son application (bien nommée) de capture vidéo

Un logiciel de Capture, chez Logitech

Des outils de personnalisation au service des créateurs

Avec, son nouveau logiciel de création de contenu vidéo,promet de simplifier la vie des créateurs, grâce à une application à la fois puissante, et très simple d'utilisation.Le nouveau logiciel Capture fonctionne notamment avec les webcams Logitech C920, C922 et BRIO 4K Pro. Capture permet notamment d'enregistrer, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer simultanément depuis deux webcams ou simplement combiner la capture vidéo de l'écran avec le flux de la webcam.Logitech précise queest également disponible. Logitech Capture permet ainsi d'enregistrer au format 9:16 pour une expérience d'affichage en portrait, un format optimisé notamment pour les téléphones mobiles et les publications sur les réseaux sociaux. Via ChromaKey, il est également possible d'appliquer des effets de transition lors du changement de source, et modifier la taille et la couleur des bordures.Logitech Capture permet également à l'utilisateur deafin de sélectionner le champ de vision, le format de l'image, ou encore la résolution d'enregistrement. Les utilisateurs avancés peuvent, de leur côté, profiter d'un mode de personnalisation plus complexe (balance des blancs, mise au point...). Logitech Capture enregistre évidemment tous les paramètres dans un profil utilisateur.Pour Guillaume Bourelly : «».Le nouveau logiciel Logitech Capture est compatible avec Windows 7 (et les versions supérieures), et il est disponiblesur le site web du groupe. À noter que ce logiciel remplace les fonctions qui étaient déjà disponibles avec Logitech Webcam Software (LWS).