Qwant Junior et Bayard veulent un Web plus sécurisé pour les jeunes internautes

Avec Qwant, Bayard refuse la marchandisation des enfants

Le mois dernier, le groupe, spécialisé dans la presse jeunesse, a mis en ligne une application ludo-éducative,, disponible sur PC, Mac, Linux, iOS et Android,. Déjà utilisée par plus de 50 000 d'entre eux, elle va intégrer dès le 29 novembre le moteur de recherchePar ce partenariat, Bayard souhaite que ses jeunes utilisateurs accèdent au Web en toute confiance, sans être les objets d'une marchandisation. Avec Qwant Junior, le groupe de presse s'assure une navigation, et où les contenus choquants sont absents des résultats des listes fournis, après avoir été éradiqués par une communauté de professeurs.En utilisant Bayam, les enfants peuvent retrouver des vidéos, des jeux, découvrir des activités créatives, et plonger dans l'univers de leurs héros préférés comme Sam-Sam, Tom-Tom et Nana ou Petit Ours Brun, pour ne citer qu'eux. Dessins-animés, dessins, coloriages, jeux d'adresse et d'astuce, documentaires, recettes de cuisine... il y en a pour tous les goûts.Qwant, de son côté, continue de séduire les entreprises et institutions. Le moteur de recherche français milite pour le respect de la vie privée. Il ne trace pas ses utilisateurs et ne revend aucune donnée personnelle.