Google Chrome Labs lance Squoosh, son outil d’optimisation d’images

L'image est automatiquement réduite lors de son chargement



La page d'accueil de Squoosh.app

Aujourd'hui, il existe tout un tas d'outils disponibles pour optimiser vos images en ligne, directement depuis votre navigateur web, comme Pixrl Editor, Imagify ou TinyPNG pour ne citer que les plus connus., conçu pour fonctionner le plus rapidement possible et de façon simple. Précisons que l'outil est open source, le code ayant été ajouté sur la plateforme d'hébergement GitHub Pratique, Squoosh possède l'atout indéniable de fonctionner sur une page unique, sans avoir à naviguer entre divers onglets et sans avoir à quitter votre navigateur. Toutes les options se situent en bas à droite et en bas à gauche. L'écran d'accueil, pas hyper réussi d'un point de vue esthétique on le concède, permet de glisser son image depuis son ordinateur ou de la sélectionner directement en cliquant sur « select an image ». Une fois votre choix arrêté,, et vous pouvez redimensionner et/ou compresser vos images à souhait.Squoosh peut convertir et optimiser des images aux formats JPEG, PNG, WebP. Il est possible de charger également des fichiers au format SVG, ce qui a son importance. Une ligne fléchée au centre de l'écran constitue la barrière entre votre version originale et celle que vous êtes en train de concevoir. Un avant/après bien agréable, que l'on peut doser en amenant la flèche de gauche à droite et inversement.Un autre détail très important : il est possible d'. Notons par ailleurs que les images ne sont pas hébergées sur un serveur X ou Y.Enfin, précisons que Squoosh fonctionne sur tous les navigateurs web et mobiles (Safari sur iOS et Chrome sur Android). Le rendu est très intéressant, et vous aurez redimensionné une image en quelques secondes.