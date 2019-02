Les nouveaux Contacts Google imposés au printemps prochain

Une migration progressive pour les clients professionnels

Le "vieux Google Contacts" tirera sa révérence en février 2019

Source : Next Inpact

a annoncé sur son blog la fermeture définitive de l'applicationdans son ancienne version. Les utilisateurs devront impérativement passer à la nouvelle version du service, appelée actuellement Contacts Preview.Les utilisateurs ayant déjà activé cette version ont déjà accès à la nouvelle présentation de leurs contacts dans Gmail, Google Agenda ou encore Google Drive. Google Contacts a été mis à jour dès 2015 pour coller au, la charte graphique développée par Google pour unifier le look de tous ses produits et services. Le nouveau design est d'ailleurs activé par défaut pour les utilisateurs grand public de Gmail.Le moteur de recherche va procéder à cette migration étape par étape, notamment pour les comptesen entreprise. Le 28 novembre, Google proposera une option aux administrateurs afin de leur laisser le choix de montrer à leurs utilisateurs l'ancienne ou la nouvelle version, et de les habituer au nouveau thème plus coloré mis en avant par Google.A partir du 15 janvier, la nouvelle présentation sera imposée à tous et le 12 février,dans son ancienne mouture sera définitivement supprimé des serveurs du moteur de recherche. Contacts Preview deviendra à cette occasion le seul et unique Google Contacts.Les utilisateurs Android ont depuis quelques mois déjà reçu lasur leurs smartphones et tablettes, et Google compte rapidement unifier le design de son service pour le web.