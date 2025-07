Déclinaison payante du VPN gratuit intégré à Opera, Opera VPN Pro fonctionne à l’échelle de l’appareil, et non plus uniquement dans le navigateur. Il est disponible sur Windows, macOS et Android, via Opera One, Opera GX et Opera pour Android. La dernière mise à jour introduit plusieurs changements techniques, notamment un nouveau protocole de connexion et une couverture réseau élargie.