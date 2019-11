WhatsApp lance son système de shopping dédié aux petit commerçants

Voici venir « Catalogs »

Un lancement mondial prochainement ?

Source : TechRadar

Facebook, propriétaire de l'application de messagerie, fait un pas de plus pour devenir un groupe d'e-commerce grâce à cette fonctionnalité, qui doit se lancer juste avant le Black Friday Après Instagram , devenue une plateforme d'e-commerce grâce à Checkout , voici venir le temps de « Catalogs », l'outil WhatsApp destiné aux petits commerçants. Celui-ci prendra la forme d'un catalogue de produits au sein de l'application WhatsApp Business, et il sera possible, à terme, de l'utiliser via l'application de messagerie classique.Les commerçants pourront simplement mettre en ligne des produits accompagnés d'une fiche descriptive, avec photo, prix et code produit. Pour les acheteurs potentiels, il sera ensuite possible de communiquer directement avec le commerçant via l'application.Le développement de cette nouvelle fonctionnalité semble logique pour WhatsApp Business, créée dans le but de permettre un contact plus facile entre clients et créateurs de TPE et PME à travers le monde.La nouvelle fonctionnalité doit se lancer dès ce vendredi 8 novembre aux États-Unis, soit trois semaines avant le Black Friday. Elle sera également disponible sur Android et iOS en Allemagne, au Brésil, en Indonésie, en Inde et au Mexique. Le reste du monde devrait suivre prochainement, selon la presse américaine.