Black Friday 2019 : comment bien se préparer et ne rater aucune promotion ?

D'où vient le Black Friday ?



Où trouver les meilleures promotions et réductions du Black Friday ?



Black Friday : quels seront les produits les plus recherchés ?

Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi... les grandes marques de smartphones cassent les prix

Asus, Dell, HP ou encore Macbook, toutes les promotions sur les ordinateurs et PC portables

Apple iPad, Huawei, Lenovo : les plus grandes marques de tablettes en promo

Nintendo Switch, PS4 et Xbox : de belles promos sur les consoles et jeux vidéo

Beat, Bose, Apple Airpods : les casques audio et enceintes connectées au meilleur prix

Logitech, Razer, SteelSeries : les promotions sur les accessoires gaming



Black Friday 2019 : comment ne rater aucun bon plan ?



Le Black Friday commence donc le vendredi 29 novembre prochain. Vous pourrez tous les meilleurs bons plans et promotions sur les sites de vente en ligne suivants :Initialement, le Black Friday nous vient des Etats-Unis. Il se déroule traditionnellement juste après "Thanksgiving", marquant ainsi le début de la période des achats de fin d'année, jusqu'à Noël.Il s'agit d'une période très importante commercialement, où tous les grands magasins américains ouvrent le bal des promotions avec des rabais très importants sur un grand nombre de produits. Des animations commerciales qui attirent un maximum de clients profitant de l'occasion pour effectuer les achats de fin d'année.Au fur-et-à-mesure des années, le Black Friday est devenu de plus en plus puissant et s'est imposé comme la période commerciale la plus forte de l'année. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'événement traverse l'Atlantique pour venir inonder l'Europe.Au fil des années, le Black Friday connaissant un succès phénoménal s'est étendu au lundi suivant, créant ainsi le Cyber Monday. Une nouvelle journée qui offre également son lot de bons plans et promotions notamment sur le high-tech. Véritable aubaine pour les sites de vente en ligne, le Black Friday s'étend même désormais sur toute la semaine qui suit. Les e-commerçants profitent de cette période pour attirer le plus de clients possibles avec une multitude de bonnes affaires !Cette année, le Black Friday se déroule donc le vendredi 29 novembre. Les principales promotions démarreront dès minuit, soyez réactif et préparez les tasses de café ! Les promotions continueront durant tout le week-end, jusqu'au Cyber Monday le lundi 2 décembre 2019. Enfin pour ceux qui n'auraient pas pu profiter des promotions du week-end, pas de panique, vous pourrez également dénicher des bons plans jusqu'au 6 décembre.Pour ce Black Friday 2019, tous les plus importants e-commerçants vont s'en donner à coeur-joie sur les promotions.En tant qu'importateur du concept en Europe, Amazon sera bien entendu de la fête. Vous pourrez retrouver un très grand nombre de promotions sur une large gamme de produits, en particulier sur le high-tech.Côté français, Cdiscount , un désormais grand habitué du Black Friday, va également donner de la voix ! Là-aussi, vous pourrez bénéficier de très belles promotions sur toutes les rubriques du site.Le groupe Fnac Darty n'est pas en reste et s'implique un peu plus chaque année sur le Black Friday. Dès le vendredi 29 novembre vous pourrez bénéficier de promotions sur le high-tech, tous les produits culturels et l'électroménager !Tout comme ses concurrents, Boulanger va proposer un déluge de promotions sur son vaste catalogue de produits high-tech, notamment sur l'informatique, les smart TV, les casques, etc.Autre poids-lourd du e-commerce implanté en France, Rakuten va évidemment proposer des offres très agressives sur l'ensemble de son catalogue, notamment sur tous les produits high-tech très recherchés lors de ce type d'événement.Le Black Friday est le moment idéal pour s'équiper sans pour autant se ruiner. Smartphone, PC portables, Smart TV, casques audio, tablettes tactiles, enceintes connectées, tout y passe ! Le Black Friday est surtout l'occasion de mettre la main sur des produits habituellement chers et qui s'afficheront à des prix très attractifs !Si il y a un bien un produit dont les ventes explosent durant le Black Friday, il s'agit bien des smartphones. Vous pourrez profiter de rabais très intéressants sur les derniers modèles sortis comme sur des smartphones de 2ème génération à des prix plus qu'alléchants. Apple et Samsung pour ne citer qu'eux seront suivis de très près !Les ordinateurs portables, gaming ou de bureau seront bien entendu de la partie. Ils sont chaque année l'un des produits les plus plébiscités par les internautes. Le Black Friday est en effet l'occasion de faire de bonnes affaires avec des promotions très importantes. Alors si votre PC commence tout doucement à s'essouffler, c'est peut-être le moment de vous équiper !Cette année encore, les tablettes tactiles seront à l'honneur tout au long de ce Black Friday 2019. Si les tarifs de ce type de produits sont bien souvent élevés, cet événement est idéal pour changer de tablette en faisant de belles économies.Produits phares du Black Friday, les consoles et les jeux vidéo seront très recherchés durant cette période. On pense notamment à la Nintendo Switch qui devrait s'afficher à prix choc. Il faudra donc être à l'affût pour profiter des meilleurs bons plans. En plus des consoles, les jeux vidéo devraient également être en promotion notamment sur les derniers titres sortis comme Luigi's Mansion 3 ou encore Call of Duty: Modern Warfare.Envie de profiter de votre playlist préférée ? Le Black Friday n'oublie jamais les promotions sur les casques audio, les enceintes connectées ou encore les barres de son.Enfin les gamers pourront profiter du Black Friday pour renouveler les souris et clavier gaming à moindre coût. Ces accessoires spécialisés sont généralement onéreux sauf durant le Black Friday ! C'est le moment d'en profiter !Premier conseil, et non des moindres : faites un premier repérage et préparez vos listes. Avant même le début de l'événement, faites une wishlist des produits qui vous font le plus envie. Mettez simplement les pages des sites e-commerçants et favoris et le jour venu, vous n'aurez plus qu'à consulter ces pages pour découvrir les promotions en cours !Clubic est également votre référence pendant le Black Friday. Nos équipes passent leurs journées à dénicher les bonnes affaires et à vous proposer tout au long de la journée les meilleurs bons plans disponibles sur la Toile. Plus besoin de passer des heures à chercher le smartphone ou le casque audio qui vous intéresse, on s'occupe de ça pour vous.La page dédiée au Black Friday est réactualisée en temps réel et organisée selon chaque e-marchand et chaque catégorie de produits (smartphone, informatique, audio, TV, etc.) et accessible rapidement depuis la page d'accueil du site. Oui, on aime décidément vous faciliter la vie !Enfin, pour ne rien rater de toutes les promotions, nous vous invitions vivement à suivre notre compte Twitter @ClubicBonsPlans , mis à jour en tant réel pour vous partager les meilleurs bons plans high-tech.Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir pour ne rater aucun bon plan de ce Black Friday 2019. Rendez-vous dans quelques semaines pour le Jour J !