WhatsApp propose désormais une meilleure gestion des discussions de groupe

Choisir qui peut vous ajouter dans une discussion de groupe

Source : Neowin

Avec la nouvelle mise à jour, un numéro de téléphone pourra ne plus suffire pour être ajouté dans une discussion de groupe.Avec la mise à jour de ses paramètres de confidentialité, WhatsApp donne un peu plus de pouvoir à ses utilisateurs. En effet, il est désormais possible de contrôler qui peut vous ajouter à une discussion de groupe.Trois options vont être proposées : «», «» et «» ; il vous suffira donc de sélectionner celle qui convient pour limiter ou non l'ajout à différents groupes de discussion.Aux administrateurs de groupe qui se retrouvent bloqués, il restera la possibilité d'envoyer une invitation, celle-ci prenant la forme d'un message privé, expirant au bout de trois jours.Si certains utilisateurs ont déjà accès à la nouvelle version de WhatsApp, la messagerie a indiqué que le déploiement mondial aurait lieu dans quelques jours.