WhatsApp : il est possible d'acheter ses billets de train via l'appli de messagerie

OUI Talk

Le commerce conversationnel, ou social messaging, un usage en plein boom

« Bonjour Ouibot », retour d'expérience



Conversation d'avenir ?

Outre le site de la, il était possible depuis quelque temps déjà d'acheter ses billets de train sur mobile, en utilisant Facebook Messenger ; ou bien même depuis une enceinte connectée Amazon, Google ou Orange. Et parce que la société ferroviaire mise sur le commerce conversationnel -bien que celui-ci n'en est qu'à ses balbutiements- cette dernière propose désormais de. Si l'outil n'est pas encore totalement convaincant, il est clairement prometteur. Clubic.com vous guide.La première étape consiste à démarrer la conversation avecsur WhatsApp. Pour cela, il suffit d'entrer lesou bien de transiter via la section « Aide » en haut à droite du site OUI.sncf Lorsque vous entamez véritablement la conversation, le OUIbot vous prévient que, l'algorithme qui permet de rendre des informations lisibles uniquement par le destinataire, protégeant ainsi la vie privée et les données personnelles.Ensuite, nous saluons OUIbot, qui nous demande si l'on désire « Chercher un billet », ou « Discuter avec un conseiller. » Ne soyons pas difficiles, nous sommes dans l'hypothèse d'une réservation d'un billet Marseille-Paris, une demande plutôt simple.Nous répondons alors le chiffre 1 pour faire savoir au bot que nous cherchons un billet. Instantanément, celui-ci nous demande « Dis-moi où et quand tu veux partir, je m'occupe du reste ! » Histoire de le taquiner légèrement, nous lui répondons « À Paris dans 3 jours », lui soumettant une échéance et non une date précise, pour voir ce que le petit bot a dans le ventre. Et la réponse ne se fait pas attendre.Après avoir indiqué au bot notre volonté de partir de Marseille, celui-ci nous demande si nous disposons d'une carte ou d'un abonnement, toujours via une réponse chiffrée. Notre retour est suivi par trois propositions. Il s'agit des premiers trains en partance de la cité phocéenne ce jour-là. OUIbot nous demande ce que nous souhaitons faire. Nous demandons alors de l'aide. Le système décide de passer le relais à un conseiller. Nous avons attendu plusieurs minutes... mais sans succès.Quelques instants plus tard, nous sommes revenus à la conversation avec le bot, en choisissant l'un des horaires proposés. Rapidement, l'affaire est dans le sac etPour être honnêtes jusqu'au bout, notons enfin qu'un conseiller a tenté de nous contacter via WhatsApp trois quarts d'heure après notre demande, ce qui reste un délai raisonnable, compte tenu de la jeunesse de l'outil et du moment (un lundi matin) de la demande.Le robot n'est certes pas parfait, mais si votre requête reste simple et que vous suivez les instructions du bot, le chemin jusqu'à la réservation ne devrait pas être trop tortueux.Il permet par ailleurs de renforcer le lien entre la SNCF et ses voyageurs, et d'offrir une possibilité supplémentaire de contacter les services de la compagnie ferroviaire.Le reste n'est qu'une question d'usage, à savoir si vous êtes friand de ce système de réservation ou si vous préférez la bonne « vieille » méthode, en passant par le site internet de la compagnie et en réalisant vous-même l'intégralité du processus de réservation.