Canonical, à l'origine d'Ubuntu, va se lancer dans le stream de jeux et d'apps Android

Un système sécurisé dans le Cloud

Lire aussi :

Windows 7 est mort ? Canonical vous invite à essayer Ubuntu



La perspective du edge computing

Lire aussi :

L'application Android Auto a été téléchargée 100 millions de fois



Source : Android Police

Avec ce nouveau concept dans les nuages, Canonical veut proposer une puissance de processeur et de ressources graphiques plus importante pour des applications haut de gamme.Comment fonctionnerait ce service et à quoi servirait-il ? Derrière le nom un brin énigmatique de l'Anbox Cloud, se cache l'idée d'héberger et de déployer des applications Android conteneurisées dans le Cloud. Des conteneurs sécurisés et isolés du système LXD assureront la conteneurisation, tandis que l'Anbox exécutera les applications sur le noyau Ubuntu 18.04 LTS.Ce fonctionnement pourrait permettre aux développeurs d'applications mobiles gourmandes en mémoire vive et en graphisme de créer, tester et héberger plus facilement leurs créations. Un système qui permettrait d'éviter les limitations techniques des smartphones pour proposer des jeux et applications plus haut de gamme. «», affirme Canonical dans un article de blog.Ce système permettrait notamment de profiter d'applications Android sur un bureau Windows, entre autres supports. Même s'il est déjà possible de créer des copies virtuelles d'Android en utilisant un émulateur, Anbox permettrait un affichage déporté du bureau Android, se faisant directement depuis un navigateur ou un client Anbox de Canonical.La réussite du service dépend de la diffusion de la 4G LTE et de l'essort de la 5G, soit le. «» expliquait Stephan Fabel, directeur produit chez Canonical, à Zdnet.