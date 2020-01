Windows 7 est mort ? Canonical vous invite à essayer Ubuntu

Et pourquoi pas Linux ?



La prise en main d'Ubuntu est facilitée par la présence d'un magasin d'applications. © Canonical

Source : Ubuntu

Sur un post de blog bien-nommé, Rhys Davies, chef de produit chez Canonical, liste tous les bienfaits de cette distribution Linux. Un moyen simple et économique, expose-t-il, de continuer de profiter de son ordinateur.Omettant de préciser qu'une mise à niveau gratuite vers Windows 10 est toujours possible , Rhys Davis commence par exposer les potentiels risques de sécurité auxquels s'exposent les personnes continuant d'utiliser Windows 7. La solution ? «» (comme si acheter simplement une licence Windows 10 n'était pas une option...), ou bien entendu installer Linux !Prêchant évidemment pour sa paroisse, à savoir Ubuntu, Rhys Davis met pourtant bien en avant les différents avantages à troquer Windows pour ce système d'exploitation libre. Totalement gratuit, il est notoirement moins gourmand que l'OS de Microsoft, et permet ainsi à des machines vieillissantes de retrouver une seconde jeunesse.En outre, Ubuntu est de loin la distribution la plus accessible. Dotée d'une solide interface graphique, elle permet surtout à tout un chacun de retrouver facilement des applications très populaires comme Chrome, Firefox, Spotify, Blender ou Skype.Ubuntu est également un excellent choix pour celles et ceux recherchant une sécurité accrue sur leur ordinateur. Consciencieusement examiné par la communauté avant chaque mise à jour, le code offre de solides garanties et des parades efficaces contre les intrusions et les virus.Envie de tenter l'aventure ? On vous explique comment installer Ubuntu avec un guide complet . Gardez aussi en tête qu'il est parfaitement possible d'essayer une distribution Linux sans avoir à formater l'intégralité de son ordinateur.