TripAdvisor : des centaines d'emplois supprimés, la concurrence de Google en cause

Source : Bloomberg

La concurrence induite par les nouveaux outils de recherche de Google qui rivalisent avec TripAdvisor, dont les revenus ne cessent de chuter, seraient en cause.Selon des sources anonymes de l'agence de presse Bloomberg, la plateforme de tourisme TripAdvisor prévoit de supprimer environ 200 postes sur les 3 800 employés que compte l'entreprise,.TripAdvisor, l'un des leaders du secteur du tourisme en ligne et de la réservation d'hôtels, a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 7 % au troisième trimestre de l'année passée et une chute de son résultat net de 28 %. Au début du mois de novembre dernier, les actions de l'entreprise, installée dans le Massachusetts, ont chuté de plus de 20 % en une seule journée après la publication de ces résultats.L'entreprise semble être dans une phase compliquée. Tout en refusant de commenter ces informations, un porte-parole de l'entreprise a renvoyé les journalistes de Bloomberg vers une prise de parole publique du directeur financier de l'entreprise, Ernst Teunissen : «».Selon le média américain, la cause de ces résultats (et des suppressions de postes) serait à mettre sur le dos d'Alphabet. La firme a lancé de nouveaux outils de recherche de voyage en ligne intégrés à Google, permettant de réserver directement des hôtels, mais aussi d'ajouter et de consulter les commentaires. Bref, un fonctionnement similaire à TripAdvisor qui ferait beaucoup de mal au géant du tourisme.L'entreprise aurait également rempli le « top » de ses résultats de recherche avec plus de publicités, contraignant les autres acteurs du tourisme à acheter plus de créneaux, de places, dans ces mêmes résultats de recherche.Enfin, au début de cette semaine, Google a annoncé un partenariat pour dix ans avec le géant du voyage Sabre Corp . Une entreprise spécialisée, notamment, dans la réservation de vols. Un indicateur de plus dans la volonté d'Alphabet de se positionner dans le monde du tourisme.