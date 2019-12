Le guide Michelin s'associe avec TripAdvisor et LaFourchette

Une alliance contre-nature mais logique

LaFourchette rachète Bookatable

Source : Le Monde

va en effet être partiellement intégré à ces deux applications de notation et de réservation de restaurants.Un «» a été signé entre leet TripAdvisor. L'accord prévoit que les quelques 14 000 restaurants répertoriés et étoilés par le premier soient identifiés comme tels sur le site et l'application TripAdvisor et sa filiale LaFourchette.Cela va permettre aux établissements décorés par le Guide Michelin de mieux se faire connaître du public grâce au très grand volume d'utilisateurs ayant recours aux deux services. Il sera en effet possible de découvrir des restaurants étoilés ou recommandés par les inspecteurs duet de réserver une table dans la foulée, simplement et rapidement.Les utilisateurs pourront au choix consulter les critiques des experts indépendants ou les avis des consommateurs. Les restaurants présents dans leseront divisés en trois catégories dans l'écosystème TripAdvisor : Etoiles, Bib Gourmand et Assiette.Le rapprochement entre les deux entités ne s'arrête pas là. Comme l'indique, Michelin a également signé un accord de vente avec LaFourchette pour sa plateforme Bookatable, acquise en 2016. Il s'agit d'un service de réservation de restaurants en ligne qui opère dans plusieurs pays européens ainsi qu'aux États-Unis. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.L'opération va en tout cas permettre à LaFourchette, qui recensait déjà plus de 67 000 restaurants partenaires, de renforcer sa place de numéro 1 de la réservation de tables en Europe. Bookatable, qui propose un « catalogue » de 14 000 établissements, va notamment lui permettre de percer sur les marchés allemands et britanniques. Une force de frappe qui va l'aider à concurrencer Google Maps , qui devient de plus en plus présent sur le secteur de la réservation en ligne.