L'app Microsoft Remote Desktop pour iOS prend désormais en charge Windows Virtual Desktop

Windows Virtual Desktop : un chouette ajout

What's new with Microsoft Remote Desktop version 10 for iOS https://t.co/fJC6fDlNmV pic.twitter.com/fHQuhfy9my — Tero Alhonen (@teroalhonen) November 28, 2019

Des mises à jour plus régulières à partir de maintenant, promet Microsoft

Source : Neowin

Après plus d'un an d'inactivité sur ce chantier, Microsoft fait passer son application iOS Remote Desktop en version 10. Comme repérée sur Twitter par Tero Alhonen (cité par Neowin), cette nouvelle version de l'application apporte quelques améliorations en termes d'interface utilisateur et supporte désormais Windows Virtual Desktop. Cette version 10 supporte par ailleurs des terminaux iOS plus récents.Disponible à grande échelle depuis la rentrée seulement, Windows Virtual Desktop permet notamment la multi-session sur Windows 10. Comme le rappelle Neowin, le service est aussi optimisé pour la suite Office 365 Pro Plus et permet, plus accessoirement peut-être, de lancer Windows 7 depuis un environnement virtuel.Une fonctionnalité qui peut notamment avoir du sens auprès des professionnels, Windows 7 étant encore employé dans de nombreuses structures.Utile pour accéder à distance à un PC sous Windows 10, et ce depuis un Mac ou un terminal iOS, le service Microsoft Remote Desktop devrait désormais profiter de mises à jour plus fréquentes. Dans les notes de versions de sa v.10, Microsoft reconnaît en effet avoir laissé son application de côté depuis plus d'un an et promet être de «», avec cette nouvelle mise à jour.Il ne reste plus qu'à espérer que cette bonne résolution puisse bientôt bénéficier aux utilisateurs français, qui ne peuvent toujours pas télécharger l'application sur l'App Store et qui doivent pour l'heure se contenter d'une mouture en anglais sur macOS