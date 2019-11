Compte Personnel de Formation : tout savoir sur l'appli lancée aujourd'hui par le gouvernement

© Mon compte formation

Simplifier un système jusqu'ici rigide et contraignant

La révolution mobile du CPF

Paiement en ligne

Le compte personnel de formation (CPF) est un dispositif public permettant de financer la formation professionnelle. Il a succédé, en janvier 2015, au droit individuel à la formation (DIF). Son principe : en travaillant, tout salarié cumule des droits, proportionnels au nombre d'heures travaillées. Et depuis le 1janvier 2019, le CPF n'est plus présenté sous forme de temps disponible, mais en euros. Ainsi, vous l'ignoriez peut-être, mais si vous avez déjà travaillé, vous pouvez certainement profiter d'un crédit, à dépenser pour vous former.C'est bien le problème : à l'heure actuelle, le recours au CPF est loin d'être un réflexe pour les actifs. D'après les derniers chiffres, au 1janvier 2018, sur 25 millions de potentiels bénéficiaires, seuls 5,3 millions avaient effectivement activé leur compte. Et parmi eux, seuls 2 millions l'auraient véritablement utilisé. Manque d'intérêt des salariés ? Défaut de notoriété ? Probablement un peu des deux, mais pas seulement.Car son utilisation ne relève pas non plus de la promenade de santé. Il faut déjà identifier un organisme de formation et lui demander un devis, que le demandeur doit ensuite transmettre à un « opérateur de compétences » (OPCO), qui peut alors prendre jusqu'à un mois et demi pour fournir une réponse. Même les plus motivés peuvent se trouver découragés devant un tel parcours.Mais ça, c'était avant. Avant aujourd'hui. D'après Muriel Pénicaud, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, qui n'hésite pas à parler de «» : «». Ce bouleversement prend la forme d'une application mobile, également disponible en site web, développée par la Caisse des dépôts et baptisée « Mon compte formation ». Son but : simplifier les démarches du CPF, de bout en bout.Depuis leur smartphone, les utilisateurs peuvent désormais consulter leur solde et rechercher une formation, parmi les quelque 100 000 offres affichées, avec des filtres de prix, de date ou de localisation. Jusque-là, rien de très nouveau, si ce n'est que l'application propose directement des suggestions, ainsi que des «».Mais le vrai changement intervient au moment de l'inscription. Désormais, la demande s'effectue en ligne, directement dans l'application, en quelques clics. Le dossier est alors envoyé à l'organisme, qui doit, de surcroît, répondre dans un délai de 2 jours ouvrés (ou 30, si l'inscription nécessite une validation de prérequis). De quoi largement raccourcir le temps d'attente. Cependant, le site précise qu'en cas d'absence de réponse durant le temps imparti, le dossier doit être considéré comme annulé. À voir si, dans la pratique, ce cas de figure apparaît souvent...Autre avantage de l'application « Mon compte formation » : elle propose de payer directement en utilisant le CPF. Et si votre solde n'est pas suffisant pour couvrir la totalité des frais nécessaires, vous avez la possibilité de compléter, en réglant la différence par carte bancaire.De plus, dans la deuxième version de l'application, prévue pour avril 2020, il sera possible de mobiliser des financements complémentaires, pour éviter de puiser dans ses ressources personnelles. Ils pourront alors venir de l'employeur du demandeur, d'organismes d'aide, de Pôle Emploi, voire de collectivités locales, comme les communes ou les régions. Les montants accordés seront alors également disponibles dans l'application, toujours dans l'objectif de simplifier les démarches.Avec ce nouvel outil, le gouvernement se veut ambitieux. Grâce à « Mon compte formation », il vise le million d'actifs formés en 2020, contre 650 000 aujourd'hui. Reste maintenant à faire connaître l'application et à convaincre les bénéficiaires de son utilité.Si vous êtes intéressé(e), rendez-vous sur le nouveau site . Votre compte affichera alors votre crédit disponible, dont une partie peut être issue du précédent dispositif, le DIF. Attention : cette dernière somme n'est mobilisable que jusqu'au 31 décembre 2020 ! Si vous voulez vous former, il vaut donc mieux ne pas tarder à explorer le catalogue de la plateforme. En revanche, on préfère vous prévenir, pour vous faire gagner du temps : aucune formation n'est proposée pour apprendre à changer le plomb en or (ou la viande de chèvre en eau douce).