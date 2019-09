Tinder prépare une série qui va vous faire swiper pour décider de l'histoire

Choisir son dernier partenaire durant l'apocalypse

Lire aussi :

Tinder lance des mesures pour protéger ses utilisateurs LGBTQ+ dans 70 pays sensibles



Vos matchs Tinder pourraient dépendre de vos choix

Source : Variety

Vous connaissez certainement Tinder, l'application de rencontres ? Mais connaissez-vous également Tinder, le producteur de vidéos ? Eh bien, il va falloir vous y faire : l'entreprise serait sur le point de lancer une série, dont vous êtes le héros/l'héroïne.Si Tinder n'a pas confirmé l'information, tout porte à croire qu'il s'agit d'une réalité. La série, dont on ignore le nom pour l'instant, serait constituée de six épisodes, pour un total de plus de deux heures de vidéos optimisées pour un visionnage sur smartphone (en format vertical).L'intrigue se déroulerait dans un univers apocalyptique et inciterait le spectateur à répondre à la question : «». Diffusée directement sur l'application, la série plongerait ainsi directement l'utilisateur dans l'histoire, en lui proposant différents choix, qu'il activerait en swipant vers la droite ou vers la gauche.La production du programme, dont la sortie pourrait intervenir début octobre, aurait requis un budget de 5 millions de dollars (environ 4,5 millions d'euros). Les épisodes auraient été tournés à Mexico et réalisés par la jeune Canadienne Karena Evans, qui s'est déjà fait connaître pour avoir réalisé les clips vidéo des titres « In My Feelings » et « Nice For What » de Drake.Si la série est initialement prévue pour être regardée sur Tinder, ses producteurs ne fermeraient pas la porte à une diffusion sur d'autres plateformes. On pense donc bien sûr à Netflix, qui a déjà fait ses preuves en matière de vidéos interactives, avec l'épisode Bandersnatch de Black Mirror Néanmoins, regarder les vidéos depuis une autre plateforme pourrait couper une partie de leur intérêt. Car Tinder aurait prévu de lier intimement sa série à son application, pour que vos choix ne restent pas sans conséquence. En effet, la société souhaiterait créer un algorithme pour faire matcher les utilisateurs en fonction des décisions qu'ils auront prises durant le programme. Alors réfléchissez bien avant de swiper devant la série : votre future âme sœur en dépend peut-être.