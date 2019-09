L’assureur auto qui casse les prix en testant la conduite des automobilistes via une app

© Root Insurance

Une assurance moins chère réservée aux « bons conducteurs »

Root Insurance accélère

De nombreux conducteurs se plaignent du prix de leur, l'estimant souvent trop élevé. Face à ce constat,, entreprise basée à Columbus (États-Unis), a créé un nouveau modèle, promettant de faire diminuer les primes payées par les usagers.Le principe repose principalement sur une, qui dure entre deux et trois semaines. Pendant cette période, à chaque trajet, le conducteur doit emmener avec lui son smartphone, sur lequel l'a été préalablement installée. Celle-ci, grâce aux capteurs de mouvement du téléphone, va alors, et ce, via des algorithmes d'intelligence artificielle.Le but de la manœuvre : rendre l'assurance auto plus juste, et surtout faire en sorte que «». À cet effet, les utilisateurs identifiés comme « mauvais conducteurs » à l'issue du test se voient tout simplement. Ce qui permet à l'entreprise d'offrir des prix plus bas à ceux qu'elle aura jugés plus sûrs. La start-up promet ainsi des, par rapport à un contrat classique.Cette nouvelle approche de l'assurance auto semble avoir convaincu les investisseurs. En effet, cette semaine, la (grosse) start-up a annoncé avoir(environ 318 millions d'euros). Cette nouvelle augmentation de capital a permis à Root Insurance d'atteindre une, ce qui en fait donc une (grosse) licorne.L'entreprise, déjà présente dans 29 États américains, compte profiter de ces nouveaux fonds pour conquérir l'ensemble du pays. Et pour soutenir la croissance de ses ventes, qui s'élevait à...au premier semestre 2019, sur un an.