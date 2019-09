Des apps de suivi des menstruations transmettent la date des derniers rapports sexuels à Facebook

© Shutterstock

Des applications passées au crible

Des millions de personnes concernées

Parmi ces informations, on trouverait notamment la date du dernier rapport sexuel et le type de contraception utilisé.Si plusieurs applications de suivi des cycles menstruels ont été identifiées comme manquant au respect de la vie privée et à la confidentialité des données, le rapport de l'ONG précise néanmoins que toutes ne sont pas concernées. Les applications de ce type les plus utilisées (parmi lesquelles lesde Leap Fitness Group, de Flo Health Inc., de Simple Design Ltd. et de GP International LLC) se sont révélées conformes aux tests de Privacy International.Dans son communiqué explique avoir réalisé «». Le communiqué ajoute : «».Néanmoins, l'organisme pointe, programmée par la compagnie indienne Plackal Tech,, conçue par la société Mobapp Development Limited, basée à Chypre, mais aussi(Pinkbird),(Linchpin Health) ou encore(Grupo Familia), sont de la partie.Les applications concernées dénombrent toutes une large audience., par exemple, compteSelon un représentant de: «».Ces applications servant au suivi des cycles et dans certains cas, à celui des pics de fertilité, les informations recueillies et transmises à Facebook, notamment par, sont en effet qualifiées d'«» par, et pour cause : elles concernant les, leou encorerapporte en outre que, à l'origine de, avant de retirer le lien vers Facebook de son application. Le réseau social, quant à lui, a affirmé que «».