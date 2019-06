La Russie exige d’accéder aux données de Tinder

Partager les clés de chiffrement avec les autorités du pays

Des sanctions limitées ?

Source : Les Échos

Depuis plusieurs semaines, laa entamé des démarches pour créer un « Internet indépendant » au sein du territoire. Pour parvenir à cet objectif, le gouvernement n'hésite pas à s'attaquer à des acteurs majeurs du web et du mobile, tels que LinkedIn, Facebook ou Twitter.Dernière cible en date :. L'application de rencontres est en effet dans le viseur de Roskomnadzor, le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias de masse. Celui-ci a ordonné à Match Group, entreprise propriétaire de la solution, deen Russie.Concrètement, cela signifie que Tinder devra accepter deà l'organisme de régulation russe, mais également au FSB, l'agence de services secrets du pays. Et d'après Roskomnadzor, l'application aurait «». Ce qui pousse inévitablement àdes utilisateurs de Tinder en Russie.Mais Match Group afournie par le service de régulation. L'entreprise a en effet confirmé avoir reçu une demande des autorités russes, mais «».À quels risques s'expose Tinder si elle ne respecte pas les injonctions russes ? Difficile de répondre précisément à cette question,selon les acteurs. Ainsi, un site comme LinkedIn a été totalement banni en Russie, après avoir refusé de se plier aux demandes du gouvernement. Au contraire, Facebook et Twitter , également ciblés par Roskomnadzor, ont finalement écopé d'une amende de... 3 000 roubles (environ 41 euros).