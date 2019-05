Élections européennes : des applis veulent vous aider à faire votre choix

Les citoyens de l'UE doivent élire leurs nouveaux députés européens

Avec Extrapol, les affiches électorales prennent vie

Notre photo, sans utiliser l'appli (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

En scannant la photo avec l'appli, les informations apparaissent bien (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

euandi vous aide à vous placer sur l'échiquier politique

L'appli calcule vos réponses en fonction des idées défendues par les différents partis et vous indique celui qui est le plus proche de vos positions (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Le radar détaille vos préférences politiques sur sept dimensions (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Ici, vous voyez où vous vous situez au sein de l'espace politique (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Après une campagne qui n'aura pas attiré les foules, la France choisira sesce dimanche 26 mai. Les potentiels votants - aussi peu nombreux soient-ils - n'ont encore pas tous choisi le bulletin qu'ils placeront dans l'urne. Pour les aider, desont été développées. Clubic en a sélectionné deux, aux propriétés différentes. L'une fait office d'outil informatif de réalité augmentée, l'autre d'aide à la décision.Libération et WeDoData ont développé une application,, qui permet de faire « parler » les affiches électorales.Pour pouvoir accéder aux informations des candidats, il fautaux élections européennes avec votre smartphone, depuis l'application. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fonctionne avec différents formats : du panneau électoral situé devant l'école la plus proche de votre domicile à l'affiche placardée en plein rue, en passant par les tracts reçus par courrier et les affiches retrouvées sur Internet.Une fois l'affiche officielle reconnue par l'application, une information apparaît et vous découvrez alors ce que l'on appelle un Extra. L'application est basée sur la réalité augmentée et fait apparaître tout un tassur l'écran de votre smartphone, comme vous pouvez le voir sur nos images.122 experts et politologues issus des États membres de l'Union européenne ont recensé 250 partis et mouvements politiques qui participent au scrutin sur tout le continent. Après avoir identifié leur programme, ils ont créé l'application, disponible dans plus de 20 langues, dont le français.L'outil, qui se dit «», propose une série decomme, «» ou «», auxquelles le participant est invité à donner son avis. Il peut ainsi être « Tout à fait d'accord », « Plutôt d'accord », « Neutre », « Plutôt pas d'accord » ou « Sans opinion ».Nous avons, pour tester cette dernière et tout à fait par défaut, cliqué sur l'option « Neutre » à chacune des 22 propositions, sans pondérer nos réponses selon nos préférences, comme il est possible de le faire.