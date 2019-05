A l'aube des élections européennes, Facebook est envahi par la propagande d'extrême droite

Facebook, inondé par la propagande nationaliste

Protéger l'intégrité des élections européennes

Source : Wired.

Les élections européennes se tiendront les 25 et 26 mai 2019. Sur Facebook, l'événement est accompagné d'un torrent de désinformation et de propagande, en particulier d'extrême droite. Et le réseau social a bien des difficultés à supprimer ces opérations d'ingérence électorale.Facebook est à nouveau en proie à la polémique, tandis que lesapprochent à grands pas. En effet, comme le révèle le nouveau rapport du groupe militant Avaaz , le réseau social deest inondé par les fake news.Celui-ci dévoile des réseaux de faux comptes, pages et groupes qui ont diffusé des contenus nationalistes et anti-immigrants, à travers plusieurs pays d'Europe - notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Pologne et en Espagne. Les membres d'Avaaz ont signalé plus de 500 pages et groupes suspects.

Facebook a pris des mesures contre 77 d'entre eux et a supprimé plus de 200 comptes. Toutefois, ces pages avaient réussi à rassembler près de 6 millions d'adeptes, soit trois fois plus que les groupes d'extrême droite de ces pays réunis. De plus, les contenus qu'ils ont diffusés ont été vu 533 millions de fois au cours des trois derniers mois.Le rapport des bénévoles d'Avaaz relate quelques exemples de désinformation. En Pologne, un faux reportage présente de prétendus migrants qui profiteraient de leur métier de chauffeurs de taxi pour violer des femmes européennes. En Espagne, des séparatistes catalans auraient fermé un centre de cancérologie pour enfants. Autant de mensonges visant à exacerber les nationalismes.Des contenus gênants pour Facebook, qui craint de revivre la polémique de la campagne présidentielle américaine de 2016 . Certes, depuis, le réseau social s'est amélioré dans la reconnaissance et la suppression des opérations d'ingérence électorale. Toutefois, l'entreprise de Mark Zuckerberg n'a pas encore trouvé le moyen d'empêcher la diffusion de ces contenus toxiques et manipulateurs.Si Facebook se concentre actuellement «», Christoph Schott, directeur de campagne chez Avaaz, ne peut s'empêcher d'être inquiet. Selon lui, «».Il est convaincu que les bénévoles du groupe militant n'ont fait qu'effleurer la surface. Il regrette que «».