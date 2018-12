La guerre des trolls

Une déclaration qui vient contredire Alex Stamos , ancien boss de la sécurité informatique chez Facebook. Cité par Cnet, Stamos déclarait fin août qu'il «».Un fatalisme qui semble ne pas satisfaire Mark Zuckerberg qui, dans un post de blog affirme aujourd'hui que son réseau social est «» pour faire face aux interférences.On le sait, le rôle de Facebook a été déterminant dans l'accession au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. L'activité de nombreux trolls (russes, essentiellement) a contribué à diviser l'opinion publique outre-Atlantique, à grand coup de campagnes de désinformation.Alors pour empêcher que la chose se reproduise lors des, Facebook a mis ses petits plats dans les grands.», déclare le PDG du réseau. «».. Tous les comptes identifiés comme faux seront immédiatement supprimés et toutes les tentatives de propagation de «» mises au tapis dès leur détection.Aussi, le réseau social ambitionne de rendre plus transparentes les informations sur les publicités et surtout les annonceurs. D'ailleurs, quiconque tenterait ? aux États-Unis ? de publier une annonce publicitaire véhiculant un message politique devra voir son identité et sa localisation vérifiée.