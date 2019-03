Le hacker geohot a peur que l'humanité ne soit qu'une simulation et veut l'en libérer

« The geohot show »

Une nouvelle église pour libérer l'humanité

Source : The Verge

George Hotz est unaméricain qui s'est fait connaître sous le pseudo. Parmi ses principaux faits d'armes, le jailbreak de l'iPhone ou de la PS3, qui lui a valu un procès contre Sony. Mais cet événement lui a également permis d'accéder à une certaine notoriété et de travailler ensuite pour Facebook ou Google. De plus, il a lancé une start-up, Comma.ai, qui vise à rendre autonomes les voitures actuelles.C'est sur un tout autre sujet que le hacker a fait parler de lui dernièrement. Vendredi dernier, il intervenait dans le cadre d'une conférence SXSW avec un discours intitulé « Jailbreaking the Simulation » (« jailbreaker la simulation »). Il a alors développé sa théorie selon laquelle l'humanité faisait en réalité l'objet, observée par une créature surnaturelle supérieure ou par une intelligence artificielle ultra-développée.Si l'idée peut sembler saugrenue, elle n'a pas été inventée par George Hotz. Appelée, cette théorie a été maintes fois débattue par plusieurs philosophes, dont le Suédois Nick Bostrom. Sans compter ses multiples développements au cinéma, comme dansouDans son discours, prononcé avec enthousiasme, geohot a également, évoqué la façon dont il aimerait mourir et déploré que l'humanité allait s'apercevoir qu'elle ne possédait en fait aucun libre arbitre.Mais le pirate informatique n'entend pas abandonner l'être humain à son sort. Il souhaite lede cette gigantesque simulation. Sa solution ? Créer unedédiée à cette cause. En effet, les entreprises ne seraient pas adaptées à cette lutte, car «». En revanche, «» de la simulation.Quel crédit apporter à une telle idée ? Hotz dispose d'un argument de poids pour vous convaincre : «» Un constat qui peut servir à prouver une grande quantité d'affirmations...Le hacker est-ilde ce qu'il avance ? Il s'est lui-même posé la question sur scène, mettant en lumière sa propre confusion : «».