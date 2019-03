Auto : une faille majeure dans deux systèmes d'alarme permettait... de couper le moteur

Un procédé simple et efficace

La faille réparée

Une faille qui fait tâche. Viper et Pandora, spécialisée dans les, ont découvert à leur dépens la présence d'une vulnérabilité au sein de leur boîtier, installé dans plus de trois millions de voitures à travers le monde. Boîtier grâce auquel les utilisateurs ont accès à des fonctionnalités diverses, comme la géolocalisation de leur automobile et le déverrouillage des portes à distance.Pen Test Partners, qui a fait de la cybersécurité son fer de lance, a ainsi découvert une brèche informatique nichée au niveau de l'API , incapable de reconnaître une requête non autorisée. De ce fait, les « hackers » ont tout bonnement lancé une procédure deà renvoyer sur une adresse email indiquée, pour se connecter ensuite sur le compte utilisateur de la cible.Les chercheurs informatiques ont ensuite pu effectuer toute une série de manœuvres, commede l'application d'alarme intelligente à distance, ledu véhicule en temps réel, l'activation de l'alarme, le déverrouillage des portes et même l'arrêt du moteur. Découverte en octobre 2018, cette anomalie a depuis été corrigée par les deux compagnies concernées.», a de son côté déclaré Viper.Pen Test Partners a aussi décelé une autre faille sur les alarmes intelligentes du Britannique Clifford, elle aussi réparée depuis, selon la BBC