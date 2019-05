La France serait le 4e pays le plus touché au monde par des cyberattaques

Les cybercriminels exploitent la qualité des services et connexions internet français

La France, pays le plus touché sur le secteur des services aux entreprises

Le branche sécurité du groupe NTT,, qui collecte et analyse en permanence les données (logs, alertes, évènements, attaques, etc.) d'entreprises du monde entier, vient de publier son étude annuelle Global Threat Intelligence Report 2019 (GTIR). Il ressort de celle-ci queest loin d'être épargnée par les, bien au contraire, puisqu'elle est le quatrième pays au monde le plus touché par les attaques informatiques.Avec 22 % des attaques, lesoccupent sans mal la première place des pays qui subissent le plus de cyberattaques, devant la(13 %), et le(6 %). Laarrive juste derrière, en 4e position, avec 5 % des attaques recensées. Au niveau EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), l'Hexagone est sur le podium, 3e avec 9 % des attaques observées.Dans le cas de la France, ces attaques s'expliquent par des, qui facilitent le travail des hackers, qui peuvent plus aisément exploiter cette infrastructure technique.NTT Security note qu'en France, en 2018, «» En EMEA, la France est mêmeLes experts du GTIR ont également dégagé les différents types d'attaques observées. Avec 32 % des attaques, on retrouve d'abord les attaques Web, suivies des attaques de reconnaissance active (16 %), des attaques spécifiques à des services (13 %) et celles par force brute (12 %).