Le mois d'octobre sera celui du Cybermoi/s en France

De nombreux acteurs mobilités autour de l'ANSSI

Un mois pour adopter les bons réflexes

Les outils numériques sont de plus en plus sollicités par les citoyens, peu importe leur âge, leur diplôme, leur métier ou leur vie familiale. C'est ainsi, le numérique fait partie intégrante de la société. On imagine alors que les Français prennent soin de leur « soi » numérique. En réalité, un certain manque de pédagogie, précipité par l'essor trop vif du numérique, a conduit à ce que de nombreux citoyens sous-estiment les dangers qui peuvent naître de leur navigation sur Internet.Pour sensibiliser les Français à ces dangers, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) organise le Cybermoi/s, déclinaison hexagonale du Mois européen de la cybersécurité. Le mois d'octobre va donc être dédié à la sensibilisation en France.Pour cela, l'ANSSI a monté diverses opérations en associant les ministères, associations, organisations professionnelles et d'autres acteurs importants, motivés par des actions de sensibilisation à la sécurité numérique.L'ANSSI va avoir un mois pour pousser les Français à approfondir leurs connaissances des enjeux de sécurité numérique. Surtout, toujours dans une volonté pédagogique, le Cybermoi/s sera l'occasion de sensibiliser les utilisateurs aux bons réflexes à adopter pour sécuriser son double numérique. Appliquer ses mises à jour, changer ses mots de passe et faire des sauvegardes font partie des indispensables.Le dessinateur lyonnais Fix (François-Xavier Chevenat), connu notamment pour ses dessins de presse aperçus dansou encore sur, donnera vie aux conseils distillés par les experts tout au long de ce mois d'octobre.Enfin, nous suivrons le parcours de la Team France lors du Challenge européen de la cybersécurité , qui aura lieu du 8 au 12 octobre à Bucarest.