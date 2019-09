Challenge européen de cybersécurité : voici comment la Team France s'entraîne

(© Crédits photo : Twitter @ANSSI_FR)

Une semaine d'entraînement intensif

Découvrez la Team France de l'#ECSC2019 accompagnée de Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI.

Tous derrière la #TEAMFR ! 🇫🇷 @IRTSystemX pic.twitter.com/DAYaSjOPsv — ANSSI (@ANSSI_FR) September 3, 2019

Se mettre dans les conditions de la compétition

Source : Communiqué de presse

Les représentants de las'entraînent depuis le début de la semaine pour la prochaine édition du, qui aura lieu. L'année dernière, la France avait terminé la compétition qui réunit de jeunes hackers éthiques à une remarquable deuxième place Le Challenge européen de cybersécurité, ce n'est pas du sport mais presque. En tout cas, c'est du sérieux. L'équipe France se prépare du 3 au 6 septembre sur le campus de Saclay pour(Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)(Institut de Recherche Technologique SystemX, un accélérateur de la transformation numérique).Les 10 joueurs et leurs 4 remplaçants (tous sélectionnés en mai et en juillet), au courant de leur sélection depuis la révélation de la liste définitive, le 15 juillet, suivent un entraînement de premier choix, avec. Notons que les hackers en herbe ontpour la première moitié, etpour la seconde.Les joueurs peuvent ainsi, durant cette semaine, faire connaissance, commencer à travailler ensemble, tout en étant encadrés par des coachs, et se mettre dans les conditions de la compétition, en appréhendant les différents types d'épreuves qu'ils pourraient avoir à disputer en octobre prochain en Roumanie.indique Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI.Toute cette semaine, l'entraînement se déroule en deux volets : d'abord, puisClubic souhaite bonne chance à la Team France !