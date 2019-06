Uber, Visa, Mastercard et PayPal vont investir dans la nouvelle cryptomonnaie de Facebook

Facebook veut ériger un large réseau de partenaires

Une cryptomonnaie utilisable chez les partenaires du projet

Source : The Wall Street Journal

doit lancer sa propre début 2020 . Si la société de Mark Zuckerberg devrait en faire la présentation officielle le 18 juin, des informations quant à son financement ont pu nous parvenir, confirmées par le Wall Street Journal. Un consortium est ainsi né de la réunion de plusieurs entreprises mondiales, souvent des géants de la tech, décidées à s'impliquer dans le projet.Le partenariat autour du, le fameux nom (au moins provisoire) de la cryptomonnaie de Facebook, réunit une quinzaine de sociétés parmi lesquelles. De vrais poids lourds, donc, et Facebook n'entend pas s'arrêter là puisque la firme souhaiterait se constituer un réseau de 100 entreprises partenaires.Chacune de ces sociétés aurait accepté de verserqui devrait être proposée aux utilisateurs de WhatsApp et de Messenger, deux réseaux sociaux qui appartiennent à Facebook.La cryptomonnaie Libra sera de type, ce qui permettra au consommateur de, grâce à un adossement à plusieurs monnaies : l'euro, le dollar et le yen, en attendant d'autres. Certains médias américains annoncent même que des distributeurs automatiques seront installés pour faciliter les échanges avec d'autres devises.Le Libra devrait être. Cela signifie par exemple que vous pourrez très bien régler votre dernière course Uber avec la cryptomonnaie de Facebook.