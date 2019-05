Facebook va lancer sa propre cryptomonnaie, le GlobalCoin, en 2020

Le projet Libra pour développer le GlobalCoin

En 2014,a recruté David Marcus, l'ancien président de. On pouvait donc s'attendre à ce que cette nouvelle fonctionnalité soit envisagée.Le projet Libra, qui vise à mettre en place le, est une proposition de Zuckerberg et ses équipes, pour le moment en pourparlers avec différentes sociétés de transfert d'argent. Le patron de Facebook a également discuté du projet avec le Trésor américain, ou encore avec le gouverneur de la Banque d'Angleterre.L'objectif final est de proposer aux 2,4 milliards d'utilisateurs unqui permettraient ensuite d'effectuer des paiements et transferts d'argent, le tout sans posséder de compte bancaire.Pour l'heure, Facebook doit encore stabiliser la valeur de sa monnaie numérique, pour cela l'entreprise tente de rattacher sa valeur à un panier de devises établies.