Cybersécurité : un sénateur déplore une sécurité informatique des élus "proche de zéro", dans un rapport

Plus que les institutions, ce sont les individus qui fragilisent le système

Un cruel défaut de sensibilisation des élus de la République

Lire aussi :

Une vague de phishing touche les Nations Unies et de grandes ONG



La sécurité informatique des pouvoirs publics est chaque jour menacée par une croissance des attaques. Ils constituent une cible de choix pour les hackers, qu'ils soient étatiques ou non. Ces dernières années, l'Estonie (2007), le Bundestag allemand (2015) ou avant cela le Sénat français (2011), ont été la cible d'attaquants redoutables. Jérôme Bascher, sénateur Les Républicains de l'Oise et attaché statisticien, a présenté le 24 octobre 2019 un rapport dans lequel il met en garde l'Assemblée nationale et le Sénat, dont la sécurité informatique est «».Les pouvoirs publics sont aujourd'hui la cible de quatre menaces distinctes : l'espionnage informatique, la cybercriminalité (ransomware, etc.), la déstabilisation (propagation de fake news en piratant les réseaux sociaux) ainsi que le sabotage informatique.Si les fonctions institutionnelles bénéficient d'une solide protection, le problème se situe plus au niveau des pratiques des députés et des sénateurs, trop dépendants des GAFA et d'acteurs comme Amazon Web Services (AWS). «», indique Jérôme Bascher à la chaîne Public Sénat. Un député peut par exemple très bien s'équiper d'un smartphone Apple, Samsung, Huawei ou Xiaomi.Le parallèle est évidemment fait avec les révélations d' Edward Snowden , sur les fameuses backdoors qui ont permis aux services secrets américains d'accéder aux données des géants Facebook, Google, Apple et Microsoft. Et «», peste le sénateur.Vous l'aurez compris, plus que les institutions, ce sont les hommes et les femmes qui y siègent qui demeurent l'épineux sujet. «», confirme le rapporteur Bascher, qui note que la sensibilisation à la sécurité informatique ne se fait que «». Quand on sait que la majorité des députés et sénateurs ne sont pas réputés pour être des geeks...L'Assemblée nationale subit des attaques régulières. Le Sénat également, deux à trois fois par semaine. Certaines proviennent de Turquie ou de Russie. Et si l'Élysée est mieux protégé que le parlement grâce à un réseau qui lui est propre (contrairement au Sénat), il reste exposé au même titre que les autres institutions. Comme l'a prouvé le Teorem, le téléphone sécurisé d'Alexandre Benala, qui ne l'a pas empêché d'utiliser un second portable, non sécurisé, qui l'a finalement exposé.Pour atténuer les risques et renforcer la cybersécurité des pouvoirs publics, le rapport préconise de conforter le rôle de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi) auprès d'eux, mais aussi d'opérer un meilleur contrôle sur l'acquisition par les sénateurs de leurs équipements informatiques.En outre, Jérôme Bascher recommande de reporter l'entrée en vigueur de la disposition qui permettra de transmettre, par voie électronique, son parrainage pour l'élection présidentielle. Enfin, il conseille à l'État de moderniser le système informatique de remontée de résultats dans les préfectures. Un moindre mal.