Cybersécurité : Jamel Debbouze, Angèle, Rémi Gaillard, les personnalités les plus dangeureuses

Jamel Debbouze (© Wikimedia Commons)

Les attaquants attirent leurs cibles vers des sites malveillants

Le streaming et le téléchargement, sources de piratage

Top 20 des célébrités françaises les plus dangereuses sur Internet en 2019 :



1. Jamel Debbouze

2. Angèle

3. Rémi Gaillard

4. Omar Sy

5. Léa Seydoux

6. David Guetta

7. Gad Elmaleh

8. Orelsan

9. Marion Cotillard

10. Ridsa

11. Shy'm

12. Daft Punk

13. Patrick Bruel

14. Maître Gims

15. Aya Nakamura

16. Cyril Hanouna

17. EnjoyPhoenix

18. Jenifer

19. Sophie Marceau

20. Booba

Source : X

Rechercher une information ou des nouvelles sur sa personnalité favorite au gré de sa navigation sur Internet peut parfois déboucher sur de mauvaises surprises, jusqu'à un piratage. La société McAfee est parvenue à dresser la liste des vingt personnalités françaises qui exposent le plus les internautes à des actes de cybercriminalité, pour la treizième année de suite.Connu pour ses one-man-shows, le Jamel Comedy Club et ses rôles dans des films populaires, Jamel Debbouze est la personnalité française qui génère le plus de recherches dangereuses en ligne. L'humoriste et acteur devance chanteuse Angèle, l'humoriste né sur le Web Rémi Gaillard, l'acteur Omar Sy et l'actrice et ex-James Bond girl Léa Seydoux.Mais qu'entend-on par? L'ingrédient de base est, comme toujours en matière de cybercriminalité, le manque de vigilance, ou l'inconscience de l'utilisateur. Les attaquants en profitent pour attirer les internautes non avertis vers des sites web malveillants, via lesquels ils peuvent installer des malwares sur les appareils de leurs visiteurs. Les hackers peuvent aller jusqu'à voler des informations personnelles ainsi que des mots de passe., recommande Gary Davis, expert en chef de la sécurité grand public chez McAfee.Souvent, le streaming et le téléchargement constituent les pièges parfaits pour les cybercriminels. Les célèbres actrices Léa Seydoux, Marion Cotillard et Sophie Marceau sont souvent associées, dans les requêtes internet, au terme, qui redirige certains internautes vers des sites de streaming proposant du contenu gratuit, potentiellement piraté.