Encore des millions de terminaux Android infectés par des applications du Play Store

Des publicités, mais pas seulement

Nouvelle vague

Source : TechCrunch

Ces logiciels malveillants, qui reposaient sur une publicité agressive, concernent 8 millions de téléchargements. Google a déjà réagi, retirant les applications de son catalogue sur Google Play Selon, ces applications étaient à la fois discrètes et invasives. Lukas Stefanko, l'un des chercheurs d'ESET, a déclaré : «». Une fois installées, celles-ci lançaient de façon semi-aléatoires des publicités en plein écran, interrompant l'activité de l'utilisateur. Plus problématique, elles étaient aussi en mesure de supprimer leurs propres icônes de raccourcis, rendant plus difficile leur suppression. Enfin, ESET signale que les logiciels concernés envoyaient en arrière-plan des informations concernant les périphériques sur lesquels ils étaient installés, notamment si celui-ci autorisait l'installation d'applications provenant d'autres sources que le Play Store. Ces informations pouvaient alors être utilisées pour l'installation dede catégories différentes.Du point de vue de l'utilisateur, ces applications avaient pourtant l'air normales. Certaines imitaient les interfaces d'applications proposées par des acteurs réputés, comme Facebook ou Google. Adopter ces interfaces permettait aux applications d'éviter d'éveiller les soupçons, et de rester sur le terminal le plus longtemps possible. D'après les chercheurs d'ESET, les logiciels s'assuraient aussi que le périphérique n'était pas connecté aux serveurs de Google, toujours pour éviter une éventuelle détection.Cette précaution n'aura pourtant pas suffi, Google ayant déjà supprimé les applications ciblées du Play Store. Elles restent néanmoins disponibles sur des catalogues d'entreprises tierces. Bien entendu, les personnes les ayant installées peuvent les supprimer : la liste des applications concernées peut être consultée ici Au total, les 42 applications identifiées par ESET concernent un total de 8 millions de téléchargements. Certaines incluaient, une application recensant à elle seule 5 millions de téléchargements. Les applicationset, qui comptaient 500 000 téléchargements chacune sont également incriminées.Au mois de juin, une première vague de 238 applications malveillantes avait déjà été repérée sur le Play Store, concernant 440 millions d'installations. Un chercheur indépendant en cybersécurité, Sean Wright, s'est exprimé à ce sujet auprès de: «».