Dès janvier, la garantie légale s'appliquera à la SVoD, aux jeux en ligne, etc. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

La garantie légale de conformité est une mesure de protection obligatoire pour le vendeur et gratuite pour le consommateur. Cela signifie que, contrairement à une extension commerciale, elle ne peut pas générer de frais supplémentaires pour l'acheteur. Elle ne peut pas non plus causer de frais de renvoi si un bien ou un produit nécessite une réparation. Cela s'applique moins aux contenus et services numériques, mais le rappel ne peut pas faire de mal.