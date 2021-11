Smash, le WeTransfer français, signe des partenariats avec Adobe et Avast et poursuit son internationalisation

En 2019, lorsque nous avions interviewé les frères Gouedard-Comte , Rémi et Romaric de leur prénom, Smash, dont ils sont les co-fondateurs, était en train de se faire un nom et de gagner en notoriété. À l'époque, le service ne comptait "que" 500 000 utilisateurs (ils sont des millions à présent) et 3 000 abonnés payants. Aujourd'hui, "Smash compte plus de 10 000 abonnés et prévoit une croissance à 3 chiffres en 2021", nous indique Rémi Gouedard-Comte, que Clubic a contacté.