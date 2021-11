SpaceX dévoile une nouvelle parabole plus compacte et légère pour ses abonnés Starlink

Si les tarifs indiqués plus haut sont élevés, surtout au regard du marché français, il faut savoir que Starlink vend son matériel à perte. La parabole circulaire que les utilisateurs pouvaient obtenir jusqu'à maintenant coûtait à l'origine 3 000 dollars à produire. Ce prix a par la suite été réduit à 1 300 dollars et Starlink poursuit sur cette lancée en introduisant une parabole rectangulaire qui coûterait environ deux fois moins cher. En revanche, il n'est pas encore question d'une baisse de prix pour les clients.

Cette nouvelle parabole se veut moins encombrante puisqu'elle affiche des dimensions de 50 x 30 cm et pèse 4,2 kg, contre 58,9 cm de diamètre et 7,3 kg pour le précédent modèle. Elle est accompagnée d'un nouveau routeur Wi-Fi 5 MU-MIMO 3x3 dépourvu de port Ethernet, qui est maintenant proposé sous la forme d'un adaptateur à acheter séparément.

Pour le moment, la parabole rectangulaire est disponible uniquement pour les nouveaux clients de Starlink aux États-Unis. Selon la zone géographique éligible dans laquelle on se trouve, l'attente pour recevoir un kit de connexion varie de quelques semaines à plus de six mois.