Cyberespionnage : le fléau expliqué par Paul Rascagnères, chercheur chez Kaspersky

Paul Rascagnères - Oui, je suis content que vous abordiez le sujet. On a le sentiment que tout le monde parle de ransomware, et on oublie toute cette partie concernant l'espionnage. Pourquoi ? Car il n'y a pas d'impact direct. Le cyberespionnage n'entraîne pas la coupure de votre système d'information et ne vous empêche pas de travailler. Il existe pourtant depuis des années. On voit même de plus en plus de campagnes, et il n'y a aucune raison que cela disparaisse du jour au lendemain.