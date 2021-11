La future montre connectée Meta (ex-Facebook) fuite en photo, et elle aura une caméra

Comme on peut le voir sur l'image en tête d'article, cette smartwatch adopterait un form factor carré plutôt que rond, mais avec des coins et des bords très arrondis. On aperçoit également une caméra frontale intégrée selon un design qui rappelle l'encoche « goutte d'eau » qui était beaucoup utilisée sur les smartphones Android il y a quelques années.

Un bouton de contrôle est également positionné sur le tranche droite de la montre. Ce rendu a été découvert au sein de l'application Facebook View, qui permet de gérer les lunettes connectées de Facebook , lancées récemment en partenariat avec Ray-Ban.