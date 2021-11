Des astronautes simulent la vie martienne dans le désert israélien du Néguev

L’élément le plus crucial de la réussite de ce genre d’expérience, c’est la cohésion de groupe, et la capacité à pouvoir collaborer dans un environnement inconnu et hostile. Rappelons qu’un voyage vers Mars durerait plusieurs années avec les moyens actuels. Ayant subi un entraînement physique et mental de plusieurs années, les membres de cet équipage savent que les conditions d’une éventuelle colonisation de Mars demanderont des sacrifices et des capacités d'adaptation énormes.