Intérieur, extérieur... Amazon veut qu'Alexa soit tout le temps avec vous

« Alexa, sort de la maison »

Des lunettes et des écouteurs connectés

Source : Alexa

Amazon, qui a établi une domination précoce sur le marché des assistants vocaux depuis 2014, veut étendre sa gamme Alexa à des produits nomades, comme les écouteurs. Les écouteurs Alexa , les lunettes Alexa, la bague Alexa : Amazon a annoncé ces trois nouveaux produits lors de sa conférence annuelle, ce mercredi. Outre un dénominatif commun (Echo Buds, Echo Frames, etc), ces produits cherchent tous trois à faire sortir l'assistant vocal Alexa de la maison, pour que les clients Amazon puissent l'emporter partout avec eux.Selon l'entreprise, l'assistant vocal Alexa a passé le cap des 100 000 capacités, permettant aux utilisateurs de lui demander à peu près tout... À partir du moment où cela se déroule dans la maison. Ce qui laissait un énorme fossé entre les besoins quotidiens des utilisateurs et les réponses que pouvait y apporter Alexa.Avec ses nouveaux produits, Amazon ambitionne ainsi de faire d'Alexa le Windows de l'Internet des objets, dans et en dehors du foyer.Si l'on prend l'exemple des lunettes Echo Frames, elles pourront désormais se connecter à votre smartphone Android pour lire les notifications ou passer des appels. Les utilisateurs pourront également demander à Alexa des informations sur la météo, les news, votre calendrier grâce à ces lunettes à l'autonomie d'environ une journée d'utilisation moyenne.De la même manière, les Echos Buds, conçus en partenariat avec Bose, pourront se connecter à l'assistant vocal Amazon sur votre smartphone simplement en maintenant appuyé son doigt sur un bouton. Aujourd'hui, il y aurait plus de 85 000 produits connectés à Alexa pour la maison, a indiqué l'entreprise lors de sa conférence de Seattle. À voir si les objets connectés en dehors de la maison prennent aussi bien auprès du public, puisque l'entreprise ne compte pas s'arrêter là et compte désormais s'attaquer aux voitures grâce à un partenariat avec General Motors