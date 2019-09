Amazon dévoile les Echos Buds, sa paire d’écouteurs True Wireless

Les écouteurs sans fil Echo Buds (© Amazon))

Toutes les fonctionnalités d'Alexa contenues dans vos oreillettes

L'une des deux oreillettes Echo Buds © The Verge)

Un prix qui va secouer la concurrence

Source : Communiqué de presse

Du côté d'Amazon, on a pu se demander quel était le meilleur moyen d'emmener Alexa avec soi lors de ses déplacements sans que cela ne soit trop contraignant ? Bingo, la société a pensé à des écouteurs ! Amazon a ainsi dévoilé sa paire True Wireless Echo Buds, en prenant soin d'y incruster la technologie de réduction de bruit fournie par Bose, ainsi que l'accès mains libres à Alexa.Chaque oreillette embarque deux microphones externes ainsi qu'un microphone interne, qui fonctionnent ensemble pour favoriser la réduction du bruit afin qu'Alexa puisse vous entendre. Pour concevoir ses écouteurs , le groupe Amazon dit s'être inspiré des moniteurs intra-auriculaires utilisés par les musiciens professionnels.Comme pour tous les produits tournant sous Alexa, vous pouvez demander ce que vous voulez à vos petits écouteurs : la météo, votre playlist préférée, le restaurant le plus proche, votre podcast ou dernier libre Audible, ou votre station de radio favorite. Si vous trouvez qu'il y a trop de bruit autour de vous, il suffit de tapoter deux fois sur l'un des oreillettes pour activer le mode réduction active du bruit.Les Echo Buds ont été pensés pour résister à la fois aux éclaboussures, à la pluie légère ou à la sueur. Niveau autonomie, on part sur un potentiel de 5 heures en charge complète si vous écoutez de la musique, ou 4 heures en temps d'appel. Un étui avec trois charges supplémentaires est fourni, portant le potentiel charge à 15 heures en musique et 12 en appel. Pour pouvoir utiliser les écouteurs, il faut les relier à Alexa via l'application mobile, et ouvrir vos données mobiles.La concurrence peut trembler. Car Amazon va proposer ses écouteurs aux États-Unis au prix de 129,99 dollars (environ 119 euros), ce qui reste moins cher que ceux des concurrents (Bose, Jabra, Sony, Samsung, Beats, Apple ou autres), souvent proposés à un prix bien supérieur. Pour les voir débarquer sur le marché français, il faudra tout de même patienter.