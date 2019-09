Avec Alexa, les Américains vont pouvoir adresser des dons aux candidats à la présidentielle de 2020

© Crédits photo : Pixabay

Faire un don à son candidat préféré ? C'est du gâteau !

Lire aussi :

Amazon se lance dans le streaming musical très haute qualité

Amazon plafonne le montant maximum du don

Un problème éthique indéniable

Source : Amazon Payments

Toujours plus loin dans la démesure, Amazon a fait une annonce surprise mercredi en déclarant que les dons aux candidats à l'élection présidentielle de 2020 deviendraient aussi simple que d'allumer la lumière chez soi. Comment ? En envoyant de l'argent à son candidat favori via l'assistant personnel Alexa.Dès le mois d'octobre, Amazon va lancer, une fonctionnalité - sans doute momentanée - qui permettra à chaque Américain âgé de plus de 18 ans et détenteur de la carte verte d'adresser un don aux candidats en campagne. «». Et le tour sera joué. Tout citoyen qualifié comme étant un «» ne pourra pas verser d'argent.Pour que le don soit valide, le donateur devra activer au préalable l'achat vocal dans ses paramètres d'achat Alexa et choisir un mode de paiement par défaut valide. La transaction, elle, sera traitée par Amazon Pay, qui enverra au généreux utilisateur un reçu par courrier électronique.Pour éviter toute dérive, Amazon a plafonné le montant à 200 dollars par campagne, pour chaque étape électorale (d'abord les conventions nationales, puis la campagne électorale, imagine-t-on). Le don minimum, lui, est fixé à cinq dollars. Alexa, avant le don, invitera ses utilisateurs à mettre en place un code de sécurité à quatre chiffres via ses paramètres, pour éviter le don involontaire.S'agissant des candidats éligibles aux dons, Amazon détaille plus loin que «». Il faut ainsi que le candidat dispose d'une adresse postale, d'un compte bancaire, d'une carte de crédit et d'un numéro de téléphone américains, en plus d'un site Web valide.Si la culture américaine est différente de notre conception européenne, on peut tout de même s'interroger sur la limite de cette fonctionnalité.Outre un problème éthique pur lié à la relation qu'entretiendrait Amazon avec les puissants, on peut aussi s'interroger sur le recueil des données personnelles. Alexa connaît le profil de ses utilisateurs et saura donc exactement, en plus,soutientcandidat. Le joyeux monde des GAFA.