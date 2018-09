Les Amazon Echo Sub et Smart Plug fuitent avant leur présentation

Amazon Echo Sub : all about that bass

Amazon Smart Plug : pour connecter toute la maison

Décidément, sale journée pour les constructeurs qui tentent de garder secrètes leurs dernières innovations. Après GoPro et Samsung plus tôt dans la journée, c'est au tour d'de voir leurs futurs joujoux portés aux nus sur la toile.Comme son nom l'indique, leest un subwoofer destiné à améliorer la présence sonore de vos appareils Echo.L'appareil ajouteraità vos enceintes connectées, et permet même une connexion stéréo si vous craquez pour deux Echo Sub.Plus étonnant : son prix. D'après les informations en fuite, l'appareil serait commercialisé le 11 octobre prochain au prix de, ce qui est plutôt raisonnable.Le second produit en fuite aujourd'hui est une prise murale connectée. L'intérêt ? Rendren'importe quel appareil électrique de la maison, permettant ainsi de le contrôler par la voix.», «» sont parmi les applications les plus évidentes, mais en soi, tout est possible, et ce sans remplacer son matériel domestique par des solutions connectées nativement.Une innovation qui se tariferait àprochain également. Selon Engadget , un événement hardware se prépare du côté d'Amazon. L'entreprise y présenterait pas moins de huit nouveaux appareils parmi lesquels... un micro-ondes Oui, nous aussi on est dubitatifs.