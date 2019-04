Airbnb veut produire des émissions pour inviter les voyageurs... au voyage

AlesiaKan / Shutterstock.com

Des programmes diffusés en streaming sur l'appli Airbnb

Un nouveau moyen d'attirer des voyageurs supplémentaires

fait face à un environnement de plus en plus concurrentiel, avec des acteurs comme Expedia ou Booking.com qui, eux aussi, proposent à la location des maisons et appartements en ligne, outre leur marché premier de l'hôtellerie. Alors forcément, et même si la société jouit d'une influence de plus en plus importante et d'une ambition XXL , l'avenir se prépare aujourd'hui. Le géant américain travaillerait ainsi depuis trois ans sur laSi l'entreprise envisage de se doter de sa propre unité de production de contenus, comme l'indique Reuteurs, elle aurait déjà engagé des discussions avec plusieurs studios afin dequi tourneraient toutes et tous autour du voyage. Cela ne s'invente pas. Airbnb voudrait faire des résidences, hôtes et invités les vedettes des programmes proposés. Le co-fondateur et patron de la firme en personne, Brian Chesky, porterait le projet et y serait attaché.La société réfléchit à, via sa propre application et d'autres plateformes. «», a déclaré Chris Lehane, Responsable de la communication d'Airbnb. «».L'intérêt pour la société Airbnb est, par la mise en valeur des ingrédients qui font la force de son service : des logements, des lieux et des expériences à profusion. Offrir un vrai regard sur une destination à ses voyageurs potentiels avant même qu'ils puissent décider où et quand ils partiront pourrait les encourager à finaliser le processus d'achat.Si Airbnb n'est officiellement pas - encore - un acteur du streaming, ni un studio, la société a déjà contribué à, comme la série documentaire, qui garnira le catalogue du nouveau service de SVoD de la célèbre marque à la pomme, AppleTV+. La société de San Francisco a aussi annoncé, la semaine dernière, avoir développé et produit (donc financé) le documentaire, un docu-musical qui traite des lois anti-LGBTQ, très bientôt présenté au festival indépendant du film de Tribeca, à New-York.