Airbnb s'associe avec les maires ruraux de France pour développer le tourisme en campagne

Une campagne pour aider les territoires ruraux



« Construire le tourisme de demain » avec la ruralité

Aujourd'hui,. Certaines régions françaises, comme la Nouvelle Aquitaine ou la Bretagne, voient leur taux de communes de moins de 2 000 habitants dépourvues d'hôtel mais disposant d'annonces sur Airbnb osciller entre 60 et 65 %. De plus en plus de voyageurs sont accueillis dans des logements Airbnb sur des territoires qui n'abritent pas d'hôtel.Pour développer le potentiel touristique des campagnes françaises et promouvoir un tourisme équilibré,. Les deux entités vont notamment organiser des conférences auxquelles les maires ruraux seront conviés de façon à établir des stratégies communes de développement du tourisme de campagne. Airbnb compte par ailleurs mettre en avant les destinations rurales en mettant en place desSelon les données fournies par Airbnb et regroupées avec celles de l'Insee, il apparaît que 90 % des communes françaises de moins de 2 000 habitants ne possèdent pas d'hôtel. 17 000 de ces communes comportaient au moins une annonce sur Airbnb en 2018. Si le modèle Airbnb peut poser problème dans les grandes villes notamment face à la concurrence des bâtiments hôteliers, la plateforme apporte un réel plus aux territoires ruraux, qui sont friands de touristes avides de dépenser quelques euros sur place.Les communes sans hôtels ont accueilli plus de 2,7 millions de voyageurs qui n'auraient peut-être pas pu séjourner dans celles-ci sans les annonces Airbnb. La société américaine indique que plus des deux-tiers de ces voyageurs ont été accueillis dans des communes de moins de 2 000 habitants.proposent aujourd'hui une chambre ou un logement entier sur Airbnb en France.», indique Emmanuel Marill , directeur général d'Airbnb France.